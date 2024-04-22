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رئيس برشلونة يعلق على هدف لامين يامال الملغي: "مسرحية"

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوان لابورتا، رئيس ، عن رأيه في الهدف الملغي للاعب الشاب لامين يامال في شباك ، في مواجهة الكلاسيكو بالأمس.

وأكد لابورتا أننه يتفهم صعوبة عمل الحكام، لكنه أشار إلى أن هناك أدوات تساعدهم في عملهم.

وطالب رئيس برشلونة بضرورة أن يكون هناك مساعدة من الحكام لتحقيق عدالة لجميع الأندية. 

وأكمل: "الهدف الذي سجله لامين يامال كان المسرحية الأساسية، خاصة وأنه كان من الممكن أن يغيّر النتيجة النهائية".

وأضاف خوان لابورتا: "هدف لامين يعد بمثابة الشبح، سيجعلنا نطلب كنادي برشلونة من إدارة الاتحاد الإسباني واللجنة الفنية للحكام، تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية التي تم مداولتها".

الجدير بالذكر أن برشلونة تعرض للهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الريال بالأمس الأحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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