ساديو ماني يتوج بجائزة جديدة مع النصر في الدوري السعودي

توج الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقاد ساديو ماني، فريقه نادي النصر، لتحقيق الفوز بريمونتادا مثيرة أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وطرح الحساب الرسمي لدوري روشن، استفتاء عبر الحساب الرسمي للبطولة بمنصة “إكس”.

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ونافس الدولي السنغالي، على الجائزة بهدفه الرائع الذي سجله في شباك نادي الفيحاء، خلال المباراة التي انتهت بفوز العالمي (3-1)، حيث تصدر ماني الاستفتاء بنسبة 55.5%.

وتفوق النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، على كل من: لاعب الاتحاد، صالح العمري، في مرمى الحزم، وفاشون ساكالا، لاعب الفيحاء، في شباك النصر.

وحصل صالح العمري على 28.3% من أصوات الجماهير، فيما نال ساكالا 16.4% من الأصوات.

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، برصيد 77 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة برصيد 68 نقطة.