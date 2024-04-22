برشلونة يكشف تفاصيل إصابة دي يونج.. وصدمة بسبب مدة غيابه

كشف نادي برشلونة، طبيعة إصابة لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج، التي تعرض لها أمام ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض دي يونج لإصابة قوية خلال لقاء الكلاسيكو الذي جمع بين برشلونة وريال مدريد، أمس الأحد، الذي انتهى بفوز الملكي 2-3، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الليجا الإسبانية.

وكتب حساب نادي برشلونة، على منصة “إكس”: “الفحوصات الطبية تُظهر إصابة دي يونغ في الكاحل الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

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ولم يتمكن نجم خط وسط منتخب هولندا، من استكمال المباراة بعد تدخل قوي بينه وبين لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي، ليخرج على النقالة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فأن فرينكي دي يونج، يعاني من التواء شديد من الدرجة الثانية، وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، مما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.

وكشف تقرير الصحيفة الإسباني، أن عودة الدولي الهولندي ستكون قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.