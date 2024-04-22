نجم مانشستر سيتي على رادار الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، يستعد للدخول في مفاوضات لضم البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وينتهي عقد صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين، صاحب الـ 32 عاما، مع مانشستر سيتي، في صيف 2025.

وحسبا أفاد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، فإن نادي النصر السعودي، يستعد للتواصل مع النجم البلجيكي، وسيجدد المفاوضات مرة أخرى لضمه في الصيف.

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وأكد الصحفي الإيطالي، أن هناك أندية من الدوري السعودية للمحترفين، قد تدخل في السباق.

وكان مانشستر سيتي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بالهزيمة من ريال مدريد في ربع النهائي، بركلات الترجيح.

وخاض اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، 375 مباراة بمختلف المسابقات مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، وسجل 101 وصنع 166.

ولعب صانع الألعاب البلجيكي هذا الموسم 19 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 14 آخرين مع مانشستر سيتي.