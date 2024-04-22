نجم منتخب فرنسا يغيب عن يورو 2024

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين، عن احتمالية غياب اللاعب كينجسلي كومان عن بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، التي ستقام في ألمانيا.

وكان بايرن ميونخ، قال عبر موقعه الرسمي: “تعرض كينجيسلي كومان لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة كولون وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مما يعني نهاية موسمه”.

ووفقًا لما جاء عبر صحيفة “ليكيب”، هناك احتمال كبير أن يغيب الدولي الفرنسي كينجسلي كومان عن يورو 2024 رفقة منتخب بلاده.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية، أن هناك نسبة ضئيلة جدًا للمهاجم كنجيسلي كومان في التعافي قبل يورو 2024.

وأضافت الصحيفة أن المدرب ديدية ديشامب، المدير الفني لمنتخب “الديوك”، يفكر في استدعاء برادلي باركولا أو موسى ديابي بدلًا من كومان.

وكان قد انضم كومان إلى بايرن ميونخ في 2017 قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن كومان هو صاحب هدف فوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا عام 2020 أمام باريس سان جيرمان.