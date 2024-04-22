تطورات جديدة بشأن لحاق زيزو بمباراة دريمز في الكونفدرالية

كشف تقارير صحفية عن تطورات بشأن لحاق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في المباراة القادمة أمام دريمز الغاني ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل 28 أبريل الجاري ضمن إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشارت التقارير أن زيزو قد يلحق بمباراة الزمالك أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكان زيزو قد أصيب في مباراة الاهلي ضد الزمالك، التي حسمها الفريق الأبيض بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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وأعلن نادي الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها زيزو في الكاحل.

وتابع التقرير أن زيزو قد تعافي بنسبة كبيرة من الإصابة، واحتمالية مشاركته في مباراة الإياب ستكون بنسبة كبيرة.

يذكر أن الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام نظيره دريمز الغاني ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأحد على ملعب استاد القاهرة.