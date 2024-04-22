الأهلي يكتسح بلدية ميلا في بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
فاز النادي الأهلي على نظيره بلدية ميلا بنتيجة 40-19، في المباراة التي أقيمت بالدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. لكرة اليد رجال.
وأنهي المارد الأحمر الشوط الأول بالتقدم 19-11 على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.
الجدير بالذكر، يلاقي الأهلي نظيره أولمبيك عنابة الجزائري غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة.
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