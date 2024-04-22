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الأهلي يكتسح بلدية ميلا في بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره بلدية ميلا بنتيجة 40-19، في المباراة التي أقيمت بالدور الرئيسي من ‏بطولة كأس الكؤوس الإفريقية‎. لكرة اليد رجال.

وأنهي المارد الأحمر الشوط الأول بالتقدم 19-11 على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.

الجدير بالذكر، يلاقي الأهلي نظيره أولمبيك عنابة الجزائري غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من الدور ‏الرئيسي للبطولة‎.‎

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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