"ألقوا عليه سكينًا".. تفاصيل إصابة لاعب في رأسه بالدوري الكولومبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة أتلتيكو ناسيونال وميديلين في الجولة 18 من الدوري الكولومبي، حادث عنيف.

ووفقا لموقع "سبورت" الإسباني فإن اللاعب بابلو سيبيليني أصيب في رأسه بسبب قذف أحد الجماهير"سكينا" عليه من المدرجات.

وظهر في مقطع الفيديو اللاعب وهو يستعد لتنفيذ رمية التماس، ومن المدرجات، سقطت سكين على أرض الملعب، وأصابته في رأسه.

وذهب الحكم، ويلمار رولدان، إلى مكان الحادث لدراسة قراره، وبعد أن نهض سيبيليني وانتظر بضع دقائق مع توقف الوقت، وافق اللاعب نفسه وزملائه على مواصلة المباراة.

وقال اللاعب لوسائل الإعلام بعد المباراة: "رأسي يؤلمني قليلا، ونزفت القليل من الدماء، لا تقلق، إنها لعبة كرة قدم لقد اعتدت على ذلك".

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