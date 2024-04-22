مدرب الهلال: أؤمن بقدراتنا على تحقيق الريمونتادا.. والمباراة ستكون صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على قدرة فريقه في تحقيق الريمونتادا والعودة في النتيجة أمام فريق العين الإماراتي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلاقي فريق الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأمير فيصل بن فهد" بالسعودية، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه هي أول مباراة نخوضها في البطولة، ونحن متأخرون في النتيجة، ولكنني أثق في قدرة اللاعبين على العودة في النتيجة وتحقيق الريمونتادا".

وأضاف: "الرسالة التي أوجهها لجماهير الفريق، هي أنني أؤمن بقدرة الفريق على العودة في نتيجة المباراة، طبقاً للإمكانيات التي يتمتع بها لاعبي الفريق".

وتابع: "العين فريق صعب ولديه القدرة الكبيرة على التحولات الهجومية، ولكن كل ما يجب علينا التركيز عليه هو تقليص الفارس في النتيجة منذ بداية المباراة".

واختتم جيسوس تصريحاته: "تعرضنا للهزيمة بنتيجة أربعة أهداف في مباراة الذهاب، لذلك قمنا بدراسة كل الحالات والأخطاء التي واقعنا فيها خلال مباراة الذهاب".

وكان الهلال تلقى الهزيمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين بالإمارات.