بعد الأزمة مع إنبي.. المصري يؤكد أحقية الأهلي بلقب دوري الجمهورية 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر النادي المصري بيانا رسميا بشأن شكوى إنبي ضد لاعب الفريق البورسعيدي "بالتزوير"، بعد أزمة لقب الجمهورية 2003 مع الأهلي.

وأكد المصري في بيانه إن موقف اللاعب إبراهيم سعيد فهمي سليم 100% وفقا لقواعد ولوائح المنظمة.

وقامت إدارة النادي المصري بقيد اللاعب في سجلات اتحاد الكرة طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، حيث تم قيد اللاعب وفقًا للمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وهي كالتالي:

1.بطاقة الرقم القومي للاعب التي تحمل رقم 30303202106177 صادرة من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بتاريخ مايو 2023 ، ومدون بها تاريخ ميلاد اللاعب في 2003/3/20 والمهنة عامل.

2.شهادة ميلاد حديثة للاعب مستخرجة من سجل مدني بولاق الدكرور بتاريخ 2023/5/20 وتؤكد بياناتها قيده بسجل مدني الواسطى - محافظة بني سويف برقم قيد 369 بتاريخ 2016/12/13.

3.إقرار شخصي على اللاعب نفسه ممهورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه عدم التحاقه بأية مرحلة تعليمية أو جامعية وذلك بتاريخ 2023/8/21.

4.وثيقة تأمين على الحياة والإصابات والعجز الجزئي.

5.الموقف من التجنيد والذي يثبت أن اللاعب غير مطلوب للتجنيد.

6.إقرار شخصي من اللاعب ممهمورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة وصادرة عن جهات رسمية حكومية مختصة.

وبناء على تلك المستندات التي تم تقديمها للاتحاد المصري لكرة القدم، تم تحرير عقد احتراف للاعب بموجب توقيعه على استمارات القيد وقد تم توثيق العقد باتحاد الكرة المصري بتاريخ 2023/9/13.

وبناء على ما سبق ذكره فإن إدارة النادي المصري تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية والرجوع قانونا تجاه كل من يزعم قيام إدارة النادي المصري بالتزوير حفاظا على حقوق النادي المادية والأدبية والمعنوية، كما تطالب إدارة النادي المصري اتحاد الكرة المصري بإصدار بيان يفند فيه المزاعم التي روجتها إدارة أحد الأندية بشأن تورط إدارة النادي المصري في تزوير مستندات قيد اللاعب دون سند قانوني يؤكد تلك المزاعم.

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