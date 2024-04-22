"بعد أيام قليلة من BAL".. الكشف عن موعد نصف نهائي ونهائي كأس مصر لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي والنهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، يوم 30 أبريل الجاري، بمواجهتين الأهلي ضد الجزيرة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، والمباراة الثانية الزمالك ضد الاتحاد، في تمام السابعة مساءً.

وتلعب المباراة النهائية للبطولة، يوم الخميس الموافق 2 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في اليوم ذاته في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويأتي موعد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، عقب نهاية مشوار النادي الأهلي في مجموعات الدوري الأفريقي لكرة السلة، والتي سوف تختتم يوم 27 أبريل الجاري.