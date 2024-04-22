العروسة يوم الصباحية .. بلاغ للنائب العام ضد ضد عمرو الجنايني بتهمة الإساءة للمرأة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - تقدمت المحامية المصرية مها أبو بكر ببلاغ للنائب العام ضد أحد الشخصيات الرياضية البارزة، وهو عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة متهمة إياه بالإساءة للمرأة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن البلاغ الذي تقدمت به، قالت مها أبو بكر: «تقدمت بالبلاغ وذلك كوني مواطنة مصرية، حيث إنه بتاريخ 16/4/2024 قام المشكو في حقه بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك صبيحة مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، يتضمن إساءة إلى المرأة المصرية، بأن شبه النادي الأهلي بالعروسة يوم الصباحية، أي أنه المفعول به في اليوم السابق قاصدا بذلك السخرية بالتحقير والتقليل والحط من الشأن والتنمر".

وذكرت في البلاغ بأن «المشكو في حقه، صدر صورة ذهنية مرفوضة دستوريا اجتماعيا وشرعا وقانونا للمرأة المصرية، حيث إنها مواطنة مصرية لها ذات الحقوق وعليها ذات الواجبات، فلا يمكن تصور أن مجرد النوع الخاص بالمرأة كجنس كونها أنثى كرمها الله يعد من قبيل التقليل والإهانة والسخرية من وجهة نظر المشكو في حقه».

وأضافت: «تفشت جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفتره الأخيرة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فكان لزاما على المشرع المصري التصدي لها، وبالفعل تم النص على جريمة التنمر بقانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020، حيث نص في الماده الأولى منه على أن تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديده برقم 309 مكرر ب».

واختتم البلاغ: «قد حان الأوان للقضاء على الصور الذهنية القميئة، التي يحاول أن يصدرها البعض للمرأة المصرية، والتي عانينا منها منذ عقود، معتقدا أن ذلك من قبيل السخرية، فإننا إذ نشدد أن هذا الأمر أصبح الآن مجرما بنص القانون تحت مسمى جريمة التنمر ونضع ذلك أمام أعين الكافة، ليرتدع كل من تسول له نفسه بالتنمر أو النيل من المرأة المصرية، بل من المجتمع كله، حيث إنها نصف المجتمع والمسؤولة عن النصف الآخر».

ورغم اعتذار عمرو الجنايني عن واقعة «فطار العرايس» إلا أنها لم ينتهي تأثيرها خاصة في ظل اعتبار البعض أن منشور المسئول السابق يعد إهانة للمرأة المصرية وعلى رأسهم المحامية مها أبو بكر التي تقدمت ببلاغ لمكتب النائب العام لإجراء تحقيقات حول الواقعة.