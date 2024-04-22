تشكيل مودرن فيوتشر أمام الداخلية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، محمد ربيعة

وسط: عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، هشام عادل

هجوم: محمد زعلوك ، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، طارق طه ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي ، غنام محمد ، علي زعزع ، كجالي درامي ، علي ياسر

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد بتروسبورت فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق الداخلية ضمن منافسات الأسبوع ال١٩ من دوري نايل.