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تشكيل مودرن فيوتشر أمام الداخلية بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، محمد ربيعة

وسط: عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، هشام عادل

هجوم: محمد زعلوك ، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، طارق طه ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي ، غنام محمد ، علي زعزع ، كجالي درامي ، علي ياسر

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد بتروسبورت  فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق الداخلية ضمن منافسات الأسبوع ال١٩ من دوري نايل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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