بيكيه عن خسارة برشلونة: الريال سرق الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، عن رأيه في خسارة البلوجرانا للكلاسيكو أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأكد بيكيه في تصريحات عبر أحد التطبيقات بوسائل التواصل الاجتماعي أن ريال مدريد قام بسرقة الكلاسيكو، بعدما سجل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في الوقت الضائع من عمر المباراة.

وقال بيكيه في تصريحات عبر تطبيق"Twitch": "أظن أنهم سرقوا المباراة، ركلة الجزاء ليست صحيحة لأن لوكاس فاسكيز قام بالسقوط عن قصد".

وأكمل: "حالة اللاعب كانت واضحة للغاية، فقد قام فاسكيز بالسقوط عن عمد ومن خلال تغيير اتجاهات قدمه واقترب من باو كوبارسي واحتسب الحكم ركلة جزاء في النهاية".

بينما علق على إلغاء هدف لامين يامال، فقال: "الصور التي ظهرت عبر الكاميرات تكشف أن الأمر صعب للغاية، أظن أنه هدف، على الأقل يجب أن تكون هناك كاميرا مثبتة بالتوازي مع المرمى، حتى يتمكن حسم الحالة بشكل صحيح".