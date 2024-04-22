مورينيو يكشف كواليس تدريبه مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وروما الإيطالي، كواليس فترة تدريبه للشياطين الحمر.

وكان مورينيو قد قاد مانشستر يونايتد لاَخر بطولاته القارية بالتتويج بالدوري الأوروبي خلال 2017، لكنه رحل في 2018 بعد إقالته.

وتحدث مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة "تيليجراف" البريطانية، حيث قال: "لدي علاقة جيدة للغاية مع إد وودوارد رئيس اليونايتد التنفيذي السابق على المستوى الشخصي، فحتى هذه اللحظة نرسل رسائل نصية لبعضنا البعض، ولكن لم يكن الأمر جيدًا من الناحية المهنية".

وتابع: "أنا رجل كرة قدم، كما أن هو جاء من خلفية مختلفة، وما يتمتع به تين هاج حاليًا في مانشستر يونايتد، لم يكن لدي".

وأضاف: "لم يكن لدي هذا المستوى من الدعم، لم يكن لدي هذا المستوى من الثقة، لقد غادرت حزينًا لأنني شعرت أنني كنت في بداية مهمتي".

وأكمل المدرب البرتغالي: "في بعض اللحظات شعرت أنه إذا وثقوا بي وآمنوا بتجربتي، فقد تكون الأمور مختلفة، ولكن هذا لم يحدث ورحلت بعد عامين".