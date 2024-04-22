رسمياً.. الإسماعيلي ٢٠٠٦ بطلا لـ دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الإسماعيلي مواليد 2006 بطلا لدوري الجمهورية بعد الفوز على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، في إطار مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة دوري الجمهورية.

ضمن الفريق التتويج بلقب المسابقة، بعد خسارة فيوتشر من البنك الأهلي.

وحقق الفريق لقب الدوري بعدما رفع د رصيده إلى 61 نقطة متربعا على الصدارة.

جاءت أهداف الإسماعيلي في شوط المباراة الأول عن طريق أنور عبد السلام (2) و يوسف محمد.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عبد الرحمن محمود

خط الدفاع: سيد إبراهيم و يوسف محمد و عبدالله هشام و عمر معوض

خط الوسط: محمود حجازي و نادر علاء و مازن صلاح و عمر عبد السميع و إبراهيم عبد العال

خط الهجوم: أنور عبد السلام

و شارك في الشوط الثاني محمد إبراهيم و يوسف إبراهيم و محمد سعادة و محمد سمير مخبر و حمدي العمدة

بدلا من نادر علاء و محمود حجازي و عمر عبد السميع و سيد إبراهيم و مازن صلاح

حضر اللقاء محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع و سيد الحداد نجم الإسماعيلي الأسبق

يقود الفريق جهاز مكون من

علي يحيى مدير فني و حسام صديق مدرب عام و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي و جمال الحلوس إداري.