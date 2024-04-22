المصري " 2006 " يفوز على المقاولون العرب ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه على ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من بطولة الجمهوية والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من علي الكيكي ومحمود سامي ونجلاء فتحي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة والخمسين مشاركًا في الصدارة مع فريقي الاسماعيلي وفيوتشر في انتظار قرار اتحاد الكرة بتحديد الفريق الفائز بالبطولة .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني ، يحرز حسام حسن الهدف الأول للمصري في الدقيقة الخامسة ، فيما أضاف السعيد العشري الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في الدقيقة العاشرة ، قبل أن يحرز حسام حسن هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة السابعة عشر ، فيما اختتم السعيد محمد مهرجان الأهداف في الدقيقة الأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري برباعية نظيفة.

مثل المصري في المباراة : سيف شوقي لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، عمر فاروق ، محمد أيمن ، السعيد محمد لخط الظهر ، عبد الرحمن شامبو ، عمرو منيا ، السعيد العشري ، عبد الله شيحه لخط الوسط ، احمد فؤاد الفار ، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك كبدلاء كل من أدهم العشري وأحمد ياسر وعمر عرفة ويوسف سامي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد شعيب إداريًا ، ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.