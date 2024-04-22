برشلونة يقرر بيع نجم الفريق إذا لم يوافق على تخفيض راتبه

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية أن النجم الهولندي فرانكي دي يونج ربما يكون احد الراحلين عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي في حالة عدم موافقته على عرض البارسا بتجديد التعاقد وتخفيض قيمة راتبه الحالي مع النادي الكاتالوني .

وكان فرانكي ديونج قد تعرض لأصابة في الكاحل خلال مباراة الكلاسيكو مساء الأحد أمام ريال مدريد والتي أنتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأعلن نادي برشلونة في وقت لاحق ان أصابة فرانكي دي يونج ستبعده عن الملاعب لفترة تصل الى شهر وبالتالي ستكون مباراة ريال مدريد هي الأخيرة له مع برشلونة في الموسم الحالي لكنها ربما تكون الأخيرة له بقميص البلوجرانا بحسب الموندو ديبورتيفو .

وبحسب الصحيفة فأن مستقبل دي يونج مع برشلونة في مهب الريح مع بداية استعداد برشلونة لاجراء تعديلات كثيرة على الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية خاصة في ظل أحتياجات برشلونة المادية الى جانب وجود العديد من الطلبات لانتقال الاعب الى الدوري الأنجليزي الممتاز على الرغم من ان تعاقد دي يونج مع برشلونة يمتد حتى عام 2026 .

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان تعاقد فرانكي دي يونج مع نادي برشلونة متصاعد حيث سيتقاضي في الموسم المقبل مقابل مادي يزيد عن ما يتقاضاه حاليا وهو ما يجعل الاتجاه لبيعه خلال فترة الأنتقالات الصيفية هو الاقرب خاصة لو رفض تعديل تعاقده وتخفيض قيمة راتبه عن ما يتقاضاه حاليا وبغض النظر عن اصرار دي يونج على الأستمرار داخل فريق برشلونة كاشفة عن وضع البارسا 70 مليون يورو لبيع النجم الهولندي للاندية التي ترغب في ضمه واخرها نادي بايرن ميونخ .