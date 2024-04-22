زد يفوز على الجونة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي الفوز بنتيجة 3/0 على نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

سجل هدف إنبي الأول اللاعب بيتر زيلو موتوموسي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط، فيما ضاعف عبد الرحمن البانوبي الهدفين الثاني والثالث لـ زد في الدقائق 22، و34، لتنتهي المباراة بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة.

ولم ينجح الجونة في العودة في المباراة خلال الشوط الثاني من اللقاء، بعدما قام زد بالمحافظة على الثلاثية التي حثثها في الشوط الأول.

بهذا الفوز، رفع زد رصيده للنقطة الـ 30 في وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة 25 في المركز السادس.

وكان زد قد بدأ مباراة الجونة بالتشكيل التالي:

الحارس: عمرو حسام.

الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – ماتا ماجاسا.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.