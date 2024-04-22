الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد السكندري في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم بنجامين بواتينج بالهدف الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 21، بينما تعادل محمد بيومي للإسماعيلي في الدقيقة 39.

وجاء الاتحاد السكندري في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة قبل بداية المباراة، بينما أتي الإسماعيلي بالمركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

وكان الإسماعيلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد بيومي - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز.

خط الوسط : حاتم سكر - هشام محمد - محمد مخلوف - عبد الرحمن مجدي .

خط الهجوم : أحمد الشيخ - نادر فرج.