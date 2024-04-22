تشكيل ميلان لديربي الغضب.. لياو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بقيادة ستيفانو بيولي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميلان، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وتقرر انطلاق مواجهة ميلان أمام إنتر في تمام الثامنة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب سان سيرو.

تشكيل ميلان أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا-ماتيو جابيا-فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: لوفتوس تشيك - تيجاني ريندرز-يونس موسى- ياسين عدلي.

الهجوم: رفائيل لياو - بوليسيتش.