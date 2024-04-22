شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المرحلة الثالثة لاكتشاف مواهب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي المهرجان ضمن مبادرات قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحادات الأعضاء لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي وفق أسس فنية محددة، حيث تم تحديد الفئة العمرية المستهدفة للمهرجان من المواهب من 6 - 14 عاما.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل الجهود الرامية لتطوير عدد من المهارات المعتمدة على المستوى العالمي لتطوير الحياة الاجتماعية العالمية.
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