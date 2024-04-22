شكرا لقرائتكم خبر أخضر الإسكواش يشارك في آسيوية قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض ثنائي المنتخب السعودي للإسكواش محمد آل نصفان ومهدي المغلق منافسات بطولة قطر الدولية، إحدى بطولات الاتحاد الآسيوي للناشئين، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 23 ـ 26 أبريل الجاري بمشاركة 9 دول يمثلها 64 لاعبا.

وأوضح رئيس البعثة السعودي والمستشار الفني في الاتحاد السعودي للإسكواش، سامر الخطيب، أن مشاركة الثنائي السعودي تأتي ضمن برنامج رعاية الموهوبين الذي يدعم من رئيس رابطة psa للاعبين المحترفين العالمية زياد التركي، الذي يحرص على دعم اللاعبين السعوديين وإشراكهم في مختلف البطولات العالمية للتطوير من مستواهم الفني.

وبين الخطيب أن اللاعب محمد آل نصفان سيشارك في منافسات تحت 17 عاما، فيما تأتي مشاركة اللاعب حسين المغلق في منافسات تحت 13 عاما.