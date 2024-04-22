صدام لندني بين أرسنال وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتواصل صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بين أندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.

ويلعب الثلاثي مواجهات مؤجلة مهمة للغاية ضمن منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة، كان من المقرر أن تقام في مارس الماضي.

ويلتقي أرسنال مع ضيفه تشيلسي في ديربي لندني اليوم.

ويتصدر أرسنال الترتيب حاليا برصيد

74 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، المتساوي معه في الرصيد نفسه، عقب خوضهما 33 مباراة في المسابقة حتى الآن، فيما يبتعدان بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي لعب 32 لقاء فقط.

أصعب العراقيل

تعد مواجهة تشيلسي، صاحب المركز التاسع برصيد 47 نقطة من 31 لقاء، أحد أصعب العراقيل التي تواجه أرسنال في مشواره نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004.

واستعاد أرسنال بعضا من اتزانه عقب فوزه 2 / 0 على مضيفه وولفرهامبتون السبت الماضي، وذلك بعد خيبة الأمل التي لحقت به عقب خسارته المباغتة بالنتيجة نفسها أمام ضيفه أستون فيلا في المرحلة السابقة للدوري الإنجليزي، والتي أعقبها الخروج من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي.

ويأمل أرسنال في العودة للتفوق على تشيلسي في مواجهاتهما الأخيرة، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 أمامه في لقاء الفريقين بالدور الأول للدوري هذا الموسم، على ملعب ستامفورد بريدج في أكتوبر الماضي،

لتتوقف بذلك سلسلة انتصارات فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على الفريق الأزرق التي استمرت في لقاءاتهما الثلاثة السابقة.

مصالحة جماهيره

من جانبه سيحاول تشيلسي التمسك بآماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط فقط خلف نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز السادس المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وحافظ تشيلسي على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ8 الأخيرة بالمسابقة، والتي حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مثلها، غير أنه سيحاول انتزاع انتصاره الأول أمام أرسنال منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

ويعود آخر فوز لتشيلسي على أرسنال إلى أغسطس 2021، حينما انتصر 2 / 0 على ملعب (الإمارات)، الذي يستضيف لقاء الفريقين اليوم.

كما يرغب تشيلسي في مصالحة جماهيره عقب خيبة الأمل التي لحقت بها إثر خسارة الفريق 0 / 1 أمام مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

قبل مواجهة الفريقين: