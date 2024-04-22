5 نجوم مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية عن أبرز المرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 لخلافة ليونيل ميسي ، وسط غياب لافت لعدد من المواهب الكروية، أمثال نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز وصانع ألعاب ريال مدريد فينسيوس جونيور.

وستكون منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس أمم أوروبا «اليورو» وكوبا أمريكا عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.

الإنجليزي فيل فودين

بتسجيله 14 هدفا وصنعه 7 أهداف، ساهم الدولي الإنجليزي في الصعود بفريقه إلى قمة الجدول وهم يسعون للاحتفاظ باللقب.

ويسعى فودين للحصول على الثنائية والتألق مع منتخب إنجلترا في أمم أوروبا، وربما سيمنحه ذلك فرصة أكبر للتتويج بالجائزة.

الفرنسي كيليان مبابي

يوصف مبابي منذ فترة طويلة بأنه وريث ميسي وكريستيانو رونالدو، فقد لعب دورا حاسما في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفين في شباك برشلونة خلال مواجهة إياب ربع النهائي التي انتهت لصالح الباريسيين 4 - 1.

الإنجليزي هاري كين

يقدم كين مستويات فردية مذهلة مع العملاق البافاري، حيث أحرز 40 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، خلال خوضه 41 مباراة في مختلف المسابقات.

اللاعب البالغ 30 عاما هو هداف الدوريات الأوروبية الكبرى، وإذا تمكن من الحفاظ على المسار نفسه والحصول على دوري أبطال أوروبا فقد يضع يده على أكبر جائزة فردية على الإطلاق.

الإنجليزي جود بيلينغهام

تصدر قائمة المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، بفعل أدائه المذهل مع ريال مدريد، حيث خاض 35 مواجهة بمختلف المسابقات، وأحرز 20 هدفا وصنع 12 آخرين.

وستكون الكرة الذهبية من نصيب بيلينغهام حال تمكنه من قيادة ريال مدريد نحو لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

النرويجي إيرلينغ هالاند

نافس النرويجي بشكل كبير ميسي الذي توج بالجائزة العام الماضي، وذلك بأهدافه الـ52 في أول موسم له، إضافة إلى تحقيق الثلاثية مع مانشستر سيتي.

لكن هذا العام لا تسير الأمور في صالح «الإعصار النرويجي» بعد خروج مانشستر سيتي من مسابقة دوري الأبطال.