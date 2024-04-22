برشلونة يقترب من الخروج بموسم صفري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير صحفي عن موقف المدرب تشافي هيرنانديز من الاستمرار مع برشلونة، بعد ساعات من خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويقترب برشلونة من الخروج بموسم صفري هذا الموسم، بعدما تقلصت حظوظه في المنافسة على لقب الليجا، إذ يبتعد بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد مع تبقي 6 مباريات على نهاية المسابقة.

وأعلن تشافي رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج، لكن تقارير عدة أكدت رغبة الإدارة في أن يواصل رحلته حتى نهاية عقده في صيف 2025.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن «تشافي منفتح على تغيير موقفه المعلن في يناير الماضي، ويفكر في الاستمرار لموسم آخر، إذ شعر بأنه يحظى بدعم من رئيس النادي جوان لابورتا، ونائبه رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو».

وأوضحت أنه «يبقى الآن أن يجتمع تشافي مع: لابورتا، ويوست، وديكو، لتحليل الموقف وتقييم ما إذا كان (الاستمرار) هو أفضل شيء للجميع».

وحسب الصحيفة الكتالونية، فإن «استمرار تشافي لن يكون مفاجئا، في ظل رغبة بعض اللاعبين الكبار في غرفة الملابس ببقائه، إلى جانب المطالبات الجماهيرية».

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز مثير على برشلونة بنتيجة 3-2 بالأمس، في كلاسيكو الدوري الإسباني، وقريبا سيسيطر لوس بلانكوس على أكبر منافسة في كرة القدم.

وقبل مواجهة الكلاسيكو بالأمس، كان برشلونة يشعر بالخوف والقلق الشديد، إذ التقى الفريقان مرتين هذا الموسم، وفاز ريال مدريد في المواجهتين، وكرر الأمر في مواجهة أمس.

وضْع فريق برشلونة حاليا ليس جيدا، فبعد أن فازوا بلقب الدوري الإسباني بفارق كبير بالعام الماضي، كان من المتوقع أن يبنوا على نجاحهم هذا الموسم، ولكن عانى البلوجرانا بشدة منذ بداية الموسم، وفقدوا عددا كبيرا من نجومهم بسبب الإصابات، إضافة إلى سوء مستوى الدفاع، وافتقارهم للمسة الأخيرة الحاسمة التي قادتهم إلى سلسلة من الانتصارات الصعبة بالموسم الماضي.

وبعد إعلان تشافي رحيله بنهاية الموسم، تحسن مستوى برشلونة كثيرا، ولكن هزيمتهم الكاسحة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس، أنهت أي فرصة لهم للفوز بأي لقب هذا الموسم.

ويحتاج برشلونة إلى تعزيز صفوفه بكثير من الصفقات في الموسم المقبل، كي يتمكن من العودة إلى المنافسة على مختلف البطولات.

أسباب تدهور برشلونة في الكلاسيكو