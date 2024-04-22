نوتينجهام يواصل هجومه على التحكيم الإنجليزي بعد الخسارة أمام إيفرتون

ياسر رشاد - القاهرة - واصل نوتينجهام فورست التحكيم الإنجليزي، بعد الخسارة من إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وكان نوتينجهام قد أصدر بيانًا بشأن الأخطاء التحكيمية خلال مواجهة إيفرتون بالأمس الأحد.

وأصدر نوتينجهام بيانًا جديدًا بشأن الأخطاء التحكيمية، حيث جاء البيان كالتالي: "لقد تقدمنا اليوم الإثنين بطلب رسمي إلى لجنة التحكيم لنشر التسجيلات الصوتية بين المسؤولين خلال مباراة الأمس ضد إيفرتون في جوديسون بارك".

وتابع: "النادي طلب مشاركة هذا في ثلاث حوادث رئيسية في المباراة - تحدي آشلي يونج على جيوفاني رينا (الدقيقة 24)".

وتابع: "بجانب لمسة يد آشلي يونج (الدقيقة 44)، وتحدي آشلي يونج على كالوم هدسون أودوي (الدقيقة 56)".

وأكمل: "بالتأكيد ندعو بقوة إلى تمكين مجتمع كرة القدم الأوسع والمشجعين من الوصول إلى التسجيلات الصوتية والنصية لتحقيق الشفافية الكاملة، مما يضمن الحفاظ على نزاهة رياضتنا".