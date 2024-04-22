إسماعيلي 2009 يخسر من البلدية في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2009 من نظيره بلدية المحله بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير وذلك في إطار مواجهات دوري الجمهورية للناشئين بالدور الثانى.

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محمد إبراهيم فى حراسة المرمى ، محمد سامح و عبده محمد عبده و أنس عبد الواحد و عبدالرحمن أحمد على ( معاذ ايمن ) فى خط الدفاع ،محمد سالم و مهند مجدى ( محمد مصطفى ) و عبدالله نصر ( إبراهيم أحمد ) و عمر عبد المقصود فى خط الوسط ،عبدالرحمن فتحى ( عبدالرحمن أحمد) ، عبدالرحمن على فى خط الهجوم ،

يقود الفريق جهاز مكون من

نور مكى مدير فني

علاء عاطف مدرب عام

أحمد النجار مدرب حراس

محمد عادل أخصائى علاج طبيعى

سامى الشريف إدارى الفريق