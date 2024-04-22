فيوتشر يتعادل مع الداخلية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والداخلية بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تقدم فريق الداخلية عن طريق فونوم ألفريد في الدقيقة 34، ثم تعادل مودرن فيوتشر عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل مودرن فيوتشر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بينما لا يزال الداخلية يقبع في قاع ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، محمد ربيعة

وسط: عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، هشام عادل

هجوم: محمد زعلوك ، أحمد عاطف