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إنتر يتقدم على ميلان في الشوط الأول بـ ديربي الغضب

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم إنتر ميلان على نظيره ميلان الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الجولة 33 من مسابقة "الكالتشيو".

جاء هدف إنتر ميلان في الشوط الأول عن طريق فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 18، بينما حاول ميلان العودة في النتيجة خلال أحداث الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وبدأ إنتر ميلان مواجهة الميلان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دارميان.

الوسط: باريلا، كالهان أوغلو، مخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، لاوتارو مارتينيز، تورام.

وكان ميلان قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا-ماتيو جابيا-فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: لوفتوس تشيك - تيجاني ريندرز-يونس موسى- ياسين عدلي.

الهجوم: رفائيل لياو - بوليسيتش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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