الاتحاد السكندرى يستقر بالمربع الذهبى بعد تعادله مع الدراويش

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بالمركز الرابع بعد أن أرتفع رصيده الى ٢٩ نقطة بتعادله مع فريق الاسماعيلىبهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم بستاد برج العرب

كان الفريق الاخضر يسعى الى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة الا أن عناد الدراويش حجب النقطتين ليخرج كل من جمهور سيد البلد والدراويش بنقطة وحيدة تضاف الى رصيد كل منهما

ويمنح الكابتن طارق العشرى لاعبى فريق الاتحاد راحة لمدة ٢٤ ساعة فقط بعدها يستأنف المران إستعدادا لمباراته القادمة أمام فريق الجونة خارج أرضه بستاد الجونة وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٢٧ ابريل الجارى فى إطار الاسبوع العشرين من عمر الدورى

ويستأنف لاعبو الاتحاد السكندرى مرانهم بعد غد الاربعاء بملعب نادى الاتحاد فرع سموحة