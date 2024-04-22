قبل أيام من البطولة العسكرية .. رئيس اتحاد الفروسية يشارك في عمومية الاتحاد العربي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية في اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديه للاتحاد العربي للفروسية بالرياض ، حيث تم مناقشة و إقرار النظام الأساسي للاتحاد .

كما أكد الدكتور إسماعيل علي إقامة اول بطولة بإسم الاتحاد العربي للفروسية في جمهوريه مصر العربية في خلال عام 2024 و جاري التنسيق مع سمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد العربي للفروسية لاعتماد شروط البطولة.

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتنطلق البطولة من يوم 24 إبريل وحتي 27 إبريل، بمشاركة أكثر من 10 دول عربية بمدينة مصر الدولية الأوليمبية.

وأكد إسماعيل شاكر، رئيس اتحاد الفروسية، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة على استضافة إحدى البطولات العربية فى شهر أكتوبر المقبل، كما تستعد مصر للمشاركة فى بطولة الألعاب الفروسية 2026 التى ستقام بألمانيا.