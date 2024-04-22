التعادل يحسم نتيجة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

سجل بنيامين بواتينج هدف التقدم للاتحاد السكندري في الدقيقة 21 وأدرك محمد بيومي التعادل لصالح الاسماعيلي في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وحصل عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي على جائزة رجل المباراة لظهوره بمستوى مميز طيلة أحداث اللقاء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة ، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وكان الإسماعيلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد بيومي - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز.

خط الوسط : حاتم سكر - هشام محمد - محمد مخلوف - عبد الرحمن مجدي .

خط الهجوم : أحمد الشيخ - نادر فرج.