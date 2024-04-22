الإسماعيلي يفرض التعادل على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

فرض الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، التعادل بنتيجة 1-1 على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستضاف فريق الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بنجامين بواتينج، أهداف المباراة لصالح فريق الاتحاد السكندري في شباك الدراويش خلال الدقيقة 21، بعدما استقبل تمريرة رائعة من كريستوفاو مابولولو.

وحاول الإسماعيلي العودة إلى المباراة من خلال بعض المحاولات الهجومية، حتى نجح محمد بيومي، في خطف هدف التعادل في الدقيقة 39.

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وشهد الشوط الثاني من اللقاء، محاولات هجومية من جانب كلا الفريقين، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 29 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري.