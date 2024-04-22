ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات اليوم الاثنين، من الجولة التاسعة عشر.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يغيب الاهلي والزمالك عن المربع الذهبي، لعدم خوص مبارياتهم المؤجلة حتى الآن.

وانطلقت منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم الاثنين، بمواجهة فريق زد إف سي ضد الجونة.

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ونجح فريق زد، في تحقيق الفوز على الجونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليخطف وصافة ترتيب الدوري المصري.

بينما سقط فريق فيوتشر في فخ التعادل الإيجابي مع الداخلية بنتيجة هدف لمثله، بينما حقق الإسماعيلي التعادل بنفس النتيجة مع الاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 32 نقطة.

2- زد إف سي 30.

3- إنبي 29.

4- الاتحاد السكندري 29.

5- المصري 28.

6- فيوتشر 25.

7- الجونة 25.

8- سيراميكا كليوباترا 24.

9- طلائع الجيش 24.

10- سموحة 22.

11- الاهلي 21.

12- الزمالك 21.

13- الإسماعيلي 19.

14- بلدية المحلة 19.

15- البنك الاهلي 18.

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية 11.