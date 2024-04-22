"لإنقاذه من الهبوط".. أودينيزي يعلن تولي فابيو كانافارو تدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي، تعيين نجم المنتخب الإيطالي السابق فابيو كانافارو السابق مديراً فنياً للفريق، خلفاً لجابرييلي تشوفي.

وكان أودينيزي الإيطالي أعلن في وقت سابق، إقالة المدير الفني للفريق جابرييلي تشوفي بسبب سوء النتائج.

ويضم الجهاز الفني الخاص بكانافارو في أودينيزي، شقيقه باولو كمدرب مساعد في الفريق.

وتعد هذه هي التجربة الأولى التدريبية الأولى لكانافارو في الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سبق له تولي القيادة الفنية لفريق بينيفنتو الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وتولى تدريب فريق جوانزو الصيني.

وسبق لكانافارو التدريب في المنطقة العربية، حيث تولى القيادة الفنية لفريق النصر السعودي، في أكتوبر 2015، قبل أن يرحل عن صفوف في فبراير 2016.

ويحتل فريق أودينيزي المركز ال 17 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.