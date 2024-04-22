"اعتقد أننا صغار ونمتلك ميزة".. مدرب دريمز يطلق تصريحات قوية بعد تعادله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق دريمز الغاني، عبد الكريم زيتو، عن مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال زيتو في تصريحات لموقع "JoySports" الغاني: "اعتقد الزمالك أننا أولاد صغار، لكنهم أدركوا في مباراة الذهاب عكس ذلك، ثم كان عليهم الضغط والضغط، لكن في النهاية لم يتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "عندما تنظر إلى ترتيبنا في الدوري ستحصل على انطباع مختلف عن الواقع، لذلك تفاجأ الزمالك بأدائنا الجيد في الذهاب".

وواصل: "الفريقان لديهما فرصة في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، لكن الميزة التي نملكها هي أننا نلعب على أرضنا ووسط مشجعينا".

واختتم مدرب دريمز: "في مباراة الإياب سأغير خطتي، ولن نعود إلى الوراء من أجل الدفاع".

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز بالتعادل السلبي في استاد القاهرة الدولي.

ويستضيف دريمز نظيره الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل.

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