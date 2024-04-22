بيلينجهام يحصد جائزة عالمية جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد لاعب خط وسط ريال مدريد، جود بيلينجهام، جائزة لوريوس لأفضل اكتشاف في العالم لعام 2024.

وتمنح جوائز لوريوس سنويا منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير الرياضة.

ومنذ انضمام اللاعب الإنجليزي إلى العاصمة الإسبانية، ساهم في 31 هدفا (سجل 21 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة).

وانضم بيلينجهام لريال مدريد في بداية الموسم الجاري قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

وكان قد حقق الألماني جائزة الفتى الذهبي وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لموسم 2023/24.

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