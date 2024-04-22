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تقارير تكشف موقف تياجو سيلفا من الاستمرار مع تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي تياجو سيلفا لاعب فريق الإنجليزي، قرر الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إن النجم البرازيلي قرر الرحيل عن صفوف فريق تشيلسي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "أن اللاعب رفض العديد من العروض التي قدمت له في يناير الماضي، وفضل البقاء داخل صفوف الفريق لمساعدته".

واختتم رومانو: "هناك اهتمام من جانب فلومينينسي البرازيلي للتعاقد مع سيلفا خلال الفترة المقبل، ولكن اللاعب لم يتخذ أي قرار حتى الآن، وجميع الأمور ما زالت مطروحة".

وانضم اللاعب صاحب الـ 39 عاماً، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في عام 2020 قادماً من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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