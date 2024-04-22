"7 أهداف".. نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز التي أقيمت اليوم الإثنين، حيث شهدت الـ3 لقاءات تسجيل 7 أهداف.
وفاز زد على نظيره الجونة، بينما استطاع مودرن فيوتشر التعادل مع الجونة، وخطف الإسماعيلي نقطة من مستضيفه الاتحاد السكندري.
نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين
زد ضد الجونة - (3-0)
الداخلية ضد فيوتشر - (1-1)
الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - (1-1)
وتستأنف غدا الثلاثاء مواجهات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، بمباراة سموحة وبلدية المحلة.
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