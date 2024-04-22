سيدات السلة يحققن الفوز على الأوليمبى فى الدورى الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة السلة درجة اولى سيدات بصيد الدقي الفوز على نظيره نادى الاولمبى في بطولة الدورى العام الممتاز بنتيجة ٥٨/٧٤

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريم اشرف، ريهام سامح،زينة حسام، سارة عمرو ،فريدة تامر، فريدة حسن، ليلي خالد،مريم شريف، مريم محمد ، زينة اكرم، نادين عمر، نور احمد، سمر مصطفي، نيره نافع، ليلي احمد يسر، جنا احمد

الجهاز الفني والاداري

احمد عصام لجنة كرة السلة، محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، احمد ابرالهيم المدير الفني للدرجة الاولي، مصطفي البوشي مدرب عام، مازن تامر اخصائي، مخطط احمال فريد سمير، د/ ياسمين مجدي طبيبة، المدير الاداري علي الخطيب، محمد عطا عامل