حجاج: إدارة بتروجت لم تفاوض سيد عيد لتجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد حجاج، المدرب العام في الجهاز الفني لبتروجت أن إدارة النادي لم تفاوض سيد عيد، المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده.

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وقال محمد حجاج في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموسم يتبقى فيه مباراتين، وعقد الجهاز الفني ينتهي بعد نهاية هاتين المباراتين، ولم يتحدث معنا أحد في تجديد العقود".

وأضاف: "إدارة نادي بتروجت تتعامل باحترافية، وتنتظر لنهاية العقود من أجل فتح باب المفاوضات، ونحن قمنا بتأدية دورنا على أكمل وجهنا".

وتابع: "نتمنى الاستمرار في نادي بتروجت، في ظل الدعم الذي حصلنا عليه من إدارة النادي، وهناك روح رائعة بين جميع أفراد المنظومة".

وأكمل: "غزل المحلة صعوده في يديه، لأنه يتفوق بفارق نقطة عن وادي دجلة، الدوري صعب، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية".

وأتم محمد حجاج تصريحاته قائلًا: "سيد عيد يتبع في سياسته دائمًا البناء على ما سبق وعدم هدم ما فعله المدرب السابق.. هو لا يحب الظهور الإعلامي وأوجه له التحية".