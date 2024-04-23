فاروق جعفر: تفاعل زيزو مع الجماهير أمر طبيعي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن اللاعب المهاري هو الذي يتحايل بشكل جيد من أجل الحصول على ركلات جزاء، مشيرًا إلى أن ما قام به زيزو أمر عادي في كرة القدم، والحديث مع الجماهير والإشارة لهم شئ طبيعي، ولا يوجد أحد قادر على الضغط على أي حكم سوى الجمهور.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ارى أن ما فعله زيزو أمر طبيعيًا وكان هناك مواقف كثيرة مشابهة حدثت لنا في اوقات سابقة، وأرى أن الزمالك ستكون المواجهة اسهل بالنسبة له في غانا، خصوصا أن المباريات في القاهرة كان هناك ضغط جماهيري بالإضافة لدفاع فريق دريمز الغاني".

وأضاف: "جماهير الزمالك قامت بدعم اللاعبين حتى آخر دقيقة، ولم يكن هناك لاعبين في الفريق قادرين على الحصول على ركلات جزاء أو ضربات حرة قريبة من المنطقة، والفريق الأبيض افتقد لوجود زيزو في اللقاء، والفريق الغاني لا يمتلك نفس خبرات الزمالك".

وأكمل: "الزمالك يمتلك لاعبين لديهم خبرات وسبق ومروا بظروف صعبة، والفريق يجب أن يبدأ لقاء الإياب بدفاع جيد، وعدم الاندفاع للهجوم، ويجب التعامل بصبر مع مجريات اللقاء، وأرى أن فرصته كبيرة من اجل الفوز خصوصا أن دريمز لا يمتلك جماهيره ويلعب بعشوائية، لكنه قام بجر الزمالك للعب بشكل عشوائي أيضا".

وواصل: "لا يجب الدفع بلاعبين في غير مراكزهم، والزمالك لابد أن يسجل في الشوط الأول أمام دريمز من أجل حسم الصعود، لأن التأخر في التسجيل قد يجعل المهمة أكثر صعوبة في الشوط الثاني".

وزاد: "يجب أن يقوم جوميز بإبلاغ المجموعة المشاركة بشكل أساسي في لقاء الإياب أمام دريمز بشكل مبكر من أجل تجهيزهم فنيا ومعنويا، وأتمنى تحقيق الصعود في النهاية".