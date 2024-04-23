إنبي عن أزمة التتويج بدوري الشباب : لاعبو الأهلي كانوا يعلمون بخسارتهم للقب

ياسر رشاد - القاهرة - علق عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، على خسارة فريقه للقب دوري الجمهورية للشباب.

وقال في تصريحاته : النادي المصري البورسعيدي ليس طرفا في أزمة دوري2003 وكذلك إدارة النادي الأهلي، المصري بالنسبة له يتعامل مع ورق وأثبتنا وجود لاعب مواليد97 في مباراة المصري التي انتهت بخسارتنا وانتظرنا رد اتحاد الكرة ولكن لم يأت.

- كنا مطالبين بالفوز على الأهلي بأي نتيجة دون النظر إلى المواجهات المباشرة، لأننا لدينا الحق في الحصول على ثلاث نقاط من مباراة المصري.

- الأهلي سبق وتعرض لنفس الأزمة واعترض وبعد ثلاثة أيام فقط اتحاد الكرة أعلن تتويج الأهلي بالدوري.

- لم نطلب تأجيل مباراة الأهلي، وإنما لو كان اتحاد الكرة طلب التأجيل لحين البت في الشكوى المقدمة كنا سنوافق لكن اتحاد الكرة لم يفعل ذلك.

- لم نقدم الشكوى إلا ونحن متأكدين تماما، ولاعبي الأهلي أنفسهم بعد نهاية اللقاء مباشرة، كانوا يعلمون تماما أنهم خسروا الدوري والدليل عدم احتفالهم إلا بعد عودتهم لدكة البدلاء ثم إبلاغهم بالاحتفال.

- أحد الجماهير جلب كأس احتفالا بفوز إنبي بالدوري ولكننا لم نُحضر أي كؤوس.