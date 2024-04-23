إسماعيل بامبا: مستمر مع بتروجت.. ولدي بعض العروض

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إسماعيل بامبا، نجم نادي بتروجت أنه مستمر مع الفريق في الفترة القادمة، مُشيرًا إلى أن لديه بعض العروض من الأندية الأخرى.

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وقال إسماعيل بامبا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستمر مع بتروجت، متبقي موسم في عقدي، ولكن لدي عروض من بعض الأندية".

وأضاف: "لدي عروض من أندية مصرية وغير مصرية، ولكن لا أريد أن أفصح عن هذه العروض".

وتابع: "أحب كريستوفر مابوبولو، مهاجم الاتحاد السكندري، وبشأن اللاعبين المصريين فأفضل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، الذي يحافظ على مستواه خلال 5 مواسم".

وأتم إسماعيل بامبا تصريحاته قائلًا: "أريد أن أشكر عائلتي وزوجتي، وأحب الأكلات المصرية خصوصًا الكفتة مع الطحينة، وكذلك الفطير مع الجبن".