اهتمام سعودي بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

ارتبط اسم كايل والكر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة الشرق، أن كايل والكر، نجم مانشستر سيتي معروض على الاهلي السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن والكر أبدى ترحيبه بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في حال وصول عرض مميز، خلال الفترة المقبلة.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاهلي ضد الرياض، يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة.