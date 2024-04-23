أول تعليق من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الاهلي إلى الدوري السعودي

تداولت أنباء حول وجود عرض من أحد أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع إمام عاشور، نجم وسط النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر إمام عاشور، صورة بقميص النادي الاهلي، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مصحوبة برمز تعبيري.

وكان الإعلامي محمد فاروق، أكد في تصريحات تلفزيونية، أكد أن التعاون السعودي، تحدث مع أحمد يحيي وكيل إمام عاشور، من أجل التعاقد معه في الصيف، بعد تألقه مع الاهلي.

وأوضح أن النادي السعودي طلب من وكيل اللاعب، التواصل مع الاهلي لمعرفة موقفه من الاستغناء عنه في الصيف.

واختتم، بأن إدارة القلعة الحمراء رحبت ببيع إمام عاشور في الصيف، في حال وصول عرض رسمي بقيمة 7 مليون دولار “كاش” بدون أقساط.

والجدير بالذكر أن عاشور، يغيب عن مباريات المارد الأحمر، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، عقب إصابته في التجمع الأخير لـ منتخب مصر.