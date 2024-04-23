الزمالك يحقق الفوز على حساب جي إس كي الكونغولي بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على حساب نظيره جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وحصد محمود خليل (فلفل) حارس مرمي نادي الزمالك، جائزة رجل المباراة، بعد الأداء القوي الذي ظهر به أمام بطل الكونغو.

ويعد هذا هو اللقاء الأول للفارس الأبيض، بالدور الرئيسي بالبطولة.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى الدور الرئيسي للبطولة، بعد تصدر العلامة الكاملة في الأدوار التمهيدية، بتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز على كلا من "الترجي، بي إم سي الكونغولي".

وتم انطلاق بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالعاصمة الجزائرية وهران، خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.