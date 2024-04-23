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"ديربي إنجليزي ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة .

كما تشهد منافسات بطولة اليوم، إقامة مباراة قوية تجمع بين فريقي ضد أرسنال.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

سموحة ضد بلدية المحلة.. "أون تايم سبورتس".. 4 عصراً.

فاركو ضد المصري.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي ضد أرسنال.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

دوري أبطال آسيا

الهلال ضد العين.. "SSC".. 8 مساءً.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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