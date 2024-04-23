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الأهلي يحسم صفقة بلعبد ويضع ثنائي زد تحت المراقبة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يراقب كل من مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي نادي زد، لتدعيم خط دفاع بالموسم الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أصبح قريب من التعاقد بشدة مع زين الدين بلعيدزين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن هناك رغبة في ضم مدافع محلي آخر".

وأضاف أمير هشام: "لجنة الاسكاوتينج أكدت أن الثنائي جيد ولكن الأرقام ليست في صالحهم ويتابع أسماء أخرى، وحال عدم وجود مدافع جيد سوف يتم المفاضلة بين الثنائي لتدعيم الدفاع".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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